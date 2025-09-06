В ряде районов Азербайджана прошли ливни

По данным на 6 сентября, в ряде регионов Азербайджана наблюдалась дождливая погода.

Как передает Day.Az, об этом сообщили в Национальной гидрометеорологической службе.

В некоторых местах прошли ливни.

Количество выпавших осадков составило в Дашкесане 10 мм, Гядабее - 6 мм, Гёйгёле - 5 мм, Тертере - 3 мм, Барде и Евлахе - 2 мм, Кяльбаджаре, Лачине, Губадлы, Гусаре, Губе, Халтане, Шабране, Гяндже, Загатале, Балакяне, Товузе, Шамкире, Огузе, Гахе, Нафталане, Гёйчае, а также в Баку и на Абшеронском полуострове - до 1 мм.