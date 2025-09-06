Азербайджанская кухня и гастрономический потенциал Габалы будут представлены в Париже

В рамках Международных гастрономических дней в Париже неподалеку от Эйфелевой башни также будет действовать азербайджанский павильон.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Trend, он будет организован совместно посольством нашей страны во Франции и Ассоциацией друзей Азербайджана.

11-14 сентября в азербайджанском павильоне будут представлены жемчужины нашей кухни - традиционные блюда, вина, а также образцы национальной музыки и танцев.

Gabala Hospitality Group, одна из крупнейших компаний по туристическому менеджменту в нашей стране, примет участие в Международных гастрономических днях в Париже и ознакомит гостей с кулинарным наследием очаровательного Габалинского региона, являющегося гастрономическим туристическим направлением Азербайджана. Повара группы Эльмар Алиев и Расим Наджафов представят гостям блюда, отражающие горные ароматы и богатые вкусы региона. Участникам также будут предложены местные вина, различные национальные продукты.

Посетителям будут предложены пахлава и шекербура, приготовленные кондитерским домом Happy Day Cake. Кроме того, участники смогут ознакомиться с древней кондитерской культурой азербайджанского народа.

Отметим, что Международные гастрономические дни в Париже проводятся с 2016 года и на этот раз фестиваль объединяет павильоны из более 60 стран, а также представителей около 120 стран. Мероприятие посещают свыше 40 тыс. человек.