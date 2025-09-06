В Баку арестованы автохулиганы

В Хатаинском районе Баку были задержаны водители, занимавшиеся автохулиганством и употреблявшие наркотические вещества.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на МВД, сотрудники отдела Государственной дорожной полиции Хатаинского РУП провели профилактические мероприятия по обеспечению безопасности дорожного движения.

В результате были задержаны водитель Джавид Велиев, устроивший автохулиганство, Садых Рзаев, управлявший автомобилем под воздействием наркотических веществ, а также еще один водитель, который внес изменения в конструкцию автомобиля.

Материалы в отношении Джавида Велиева и Садыха Рзаева направлены в районный суд. По решению суда оба водителя были подвергнуты административному аресту на 15 суток, при этом их водительские права были ограничены соответственно на 1 и 2 года. В отношении третьего водителя был составлен протокол, а внесенные изменения в конструкцию автомобиля устранены.