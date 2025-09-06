Россия и Украина проведут очередной обмен пленными.

Как сообщает Day.Az, представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Юсов заявил "Новости.LIVE", что в ближайшее время состоятся очередные этапы обмена.

Анонсируя новые обмены, Юсов подчеркнул, что Украина прилагает максимальные усилия для освобождения пленных.

Он добавил, что продолжается реализация договорённостей, достигнутых в Стамбуле, и уже начато выполнение так называемого "Третьего Стамбульского соглашения". Также продолжаются плановые обмены пленными.

Юсов отметил, что за время войны состоялось 68 обменов пленными:

"Это не просто планы - подготовка уже идёт. В ближайшем будущем обязательно состоятся новые этапы обмена".