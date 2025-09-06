Пьер Гасли останется в "Альпин"

29-летний французский пилот Пьер Гасли продлил контракт с коллективом Формулы-1 "Альпин" до сезона-2028 включительно.

Как передает Day.Az, об этом сообщает пресс-служба французской команды.

"Подтверждая свою приверженность делу, наш француз подписывает долгосрочную сделку с командой", - сказано в пресс-релизе.

Напомним, к настоящему моменту Пьер занимает 14-е место в личном зачёте Формулы-1, имея на своём счету 20 очков. В "Королевских гонках" Гасли выступает на постоянной основе с 2018 года. Первую и пока последнюю победу в Формуле-1 французский пилот одержал в ходе гонки Гран-при Италии, которая состоялась 6 сентября 2020 года.