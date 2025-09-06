Стало известно состояние пострадавших в ДТП с грузовиком

6 сентября 2025 года примерно в 09:40 в поселке Баладжары Бинагадинского района в результате дорожно-транспортного происшествия бригадой скорой помощи три человека (один мужчина и две женщины) были доставлены в Клинический медицинский центр.

Как передает Day.Az, об этом в ответ на запрос Trend сообщили в TƏBİB.

Отмечается, что у женщин 2000 и 2002 годов рождения были диагностированы поверхностная травма грудной клетки и ушиб брюшной стенки. После оказания необходимой медицинской помощи обе были отпущены домой для амбулаторного лечения.

Мужчина 1978 года рождения был госпитализирован в агональном состоянии. Несмотря на проведение сердечно-легочной реанимации (CPR), у него была констатирована биологическая смерть.

Число погибших в результате ДТП выросло до трех человек.

Ранее мы сообщали, что 6 сентября примерно в 09:30 на Баладжарском мосту произошло дорожно-транспортное происшествие: грузовик с государственным номером 72-CA-837 опрокинулся на легковой автомобиль марки "Changan" с номером 90-ZY-012. В результате аварии два человек погибли, трое получили травмы различной степени тяжести.