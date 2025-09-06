Азербайджан и катарская Power International Holding обсудили возможности реализации совместных проектов

Азербайджан и катарская компания Power International Holding рассмотрели перспективы расширения сотрудничества в энергетическом секторе и реализации совместных проектов.

Как сообщает Day.Az, об этом министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров написал на своей странице в социальной сети "X".

"В рамках визита в Катар прошла встреча с президентом и генеральным директором компании Power International Holding Рамезом Аль-Хайятом. Мы подчеркнули особую важность реализации взаимовыгодных инициатив в экономической сфере. Обсудили возможности расширения сотрудничества с компанией в энергетическом секторе и реализации совместных проектов", - говорится в публикации.