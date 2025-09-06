Ağcabədidə ağır yol qəzası baş verib

Ağcabədidə iki minik avtomobilinin toqquşması nəticəsində xəsarət alanlar olub.

Day.Az bildirir ki, Trend-in Qarabağ bürosunun məlumatına görə, hadisə Hindarx-Borsunlu avtomobil yolunun Poladlı kəndi ərazisində qeydə alınıb.

Hərəkətdə olan "Mercedes" markalı, 10 GK 042 dövlət nömrə nişanlı avtomobil ilə "VAZ-21011" markalı, 60 BD 542 dövlət nömrə nişanlı avtomobil toqquşub.

Qəza nəticəsində "VAZ"da olan 1962-ci il təvəllüdlü Pənah Nəcəfov və sürücü, 1965-ci il təvəllüdlü Filman Xuduyev ağır xəsarətlə Ağdam Mərkəzi Rayon Xəstəxanasına yerləşdirilib.

Faktla bağlı araşdırma aparılır.