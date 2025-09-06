В Сербии прошли задержания после протестов

В Нови-Саде на севере Сербии 13 полицейских пострадали на антипровительственных протестах в ночь на 6 сентября, задержаны 42 демонстранта.

Об этом заявил вице-премьер и глава министерства внутренних дел Сербии Ивица Дачич, передаетDay.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По его словам, более 150 сотрудников полиции получили травмы. Демонстранты, напавшие на правоохранителей, использовали палки, прутья, краску, пиротехнику, фаеры, прикрывая лица касками и масками.

Повреждено 18 полицейских машин. Один табельный пистолет отнят у полицейского, рассказал Дачич.

Оппоненты властей Сербии собрали вечером 5 сентября в Нови-Саде несколько тысяч человек на акцию "Сербия, слышишь ли нас?" у здания философского факультета, перед которым сосредоточились полицейские. Около 21:35 (23:35 по Баку) начались столкновения перед входом на факультет.

Правоохранители начали разгонять по улицам протестующих, применила спецсредства.