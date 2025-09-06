Азербайджан организовал встречу министров по вопросам климатических вызовов Африки

Сегодня по инициативе и при организационной поддержке председательства Азербайджана на COP29 состоялось совещание министров высокого уровня на тему: "Климатические вызовы Африканского континента: реагирование на особую ситуацию и потребности Африки", сообщает в субботу Day.Az со ссылкой на Trend.

Мероприятие, посвящённое специфическим условиям и приоритетам Африки, которая является одним из наиболее уязвимых регионов в контексте климатических переговоров, прошло в рамках второй Климатической недели Рамочной конвенции ООН об изменении климата (РКИК ООН) в столице Эфиопии Аддис-Абебе. В нём приняли участие более 200 представителей из около 50 стран, а также представители международных организаций и фондов.

На церемонии открытия с обращениями выступили председатель COP29 Мухтар Бабаев, избранный председатель COP30 Андре Корреа ду Лаго, министр планирования и развития Эфиопии Фицум Ассефа Адела, представитель председателя Комиссии Африканского союза посол Амр Альковаили, а также главный переговорщик РКИК ООН от Африки Ричард Муюнги.

В своём выступлении М. Бабаев отметил, что африканские государства располагают потенциалом для смягчения негативных последствий изменения климата, и подчеркнул важность решений, которые были приняты на COP29. Он заверил, что азербайджанское председательство учитывает интересы всех сторон, включая страны Африки, и продолжит работу в этом направлении.

Назначенный президент COP30 выразил благодарность председательству COP29 за внимание к проблемам Африки и подчеркнул, что на следующей конференции планируется продолжить эту традицию, уделяя особое внимание континенту.

Министр планирования и развития Эфиопии Ф. А. Адела подчеркнула необходимость оказания Африке поддержки в противодействии климатическим вызовам и поблагодарила Азербайджан за вклад в организацию встречи и успех второй Климатической недели.

После выступлений посла А. Альковаили, представлявшего Африканский союз, и Р. Муюнги, главы Африканской переговорной группы РКИК ООН (Танзания), работа продолжилась в формате двух пленарных заседаний. Министры и высокопоставленные представители африканских стран напомнили, что особый статус континента закреплён в РКИК ООН, и подчеркнули необходимость его учёта в международных переговорах. Они также высоко оценили инициативу Азербайджана, позволившую привлечь внимание мировой общественности к уникальной ситуации Африки и создать дополнительную платформу для диалога.

В ходе пленарных дискуссий участники - представители государств, международных организаций и заинтересованных сторон - обменялись мнениями по ключевым вопросам и отметили, что усилия Африки в области климата должны дополнять глобальные действия.

Совещание министров высокого уровня завершилось заключительными словами председателя COP29 Мухтара Бабаева и избранного председателя COP30 Андре Корреа ду Лаго.