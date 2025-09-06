SOCAR и UCC Holding договорились о совместных проектах в Сирии и на международных энергорынках

Государственная нефтяная компания Азербайджана (SOCAR) и катарская UCC Holding подписали меморандумы о взаимопонимании, предусматривающие долгосрочное сотрудничество в энергетической сфере как в Сирии, так и на международных рынках, сообщает в субботу Day.Az со ссылкой на SOCAR.

Церемония подписания состоялась при участии министра экономики Азербайджана, председателя Наблюдательного совета SOCAR Михаила Джаббарова, председателя UCC Holding Муотаза аль-Хайята и других высокопоставленных лиц. Документы подписали президент SOCAR Ровшан Наджаф и президент UCC Holding Рамез аль-Хайят.

Меморандумы охватывают сотрудничество по всем направлениям энергетической цепочки - от разведки и добычи нефти и газа до развития транспортной и складской инфраструктуры, переработки и нефтехимии, торговли и поставок сырой нефти, нефтепродуктов и авиатоплива. Соглашения также предусматривают реализацию проектов по строительству высокоэффективных газотурбинных электростанций.

Документ направлен на ускорение восстановления энергетического сектора Сирийской Арабской Республики при поддержке правительств Азербайджана и Катара. Он имеет ключевое значение для общего развития страны и предусматривает модернизацию её основной энергетической инфраструктуры с применением современных технологий и стандартов.

Второй документ закрепляет сотрудничество SOCAR и UCC Holding в других странах, а также реализацию совместных проектов на международных энергетических рынках.