Статус-кво мира, созданный Президентом Ильхамом Алиевым

Автор: Акпер Гасанов

Южный Кавказ переживает тектонические изменения, которые еще несколько лет назад казались невозможными. Сегодня регион выходит из тени затянувшегося конфликта и вступает в фазу устойчивого мира и добрососедства. Инициатором и главным архитектором этого нового порядка стал Президент Ильхам Алиев, восстановивший территориальную целостность страны военно-политическим путем и тем самым создавший условия для переформатирования всей региональной архитектуры.

Приведу две новости, ярко подтверждающие указанные выше выводы. Итак, 30 августа самолет премьер-министра Армении Никола Пашиняна вылетел в зарубежную поездку через воздушное пространство Азербайджана. Возвращение в Ереван также прошло тем же маршрутом - в ночь на 6 сентября. Казалось бы, техническая деталь. Но для региона, где три десятилетия воздушные трассы символизировали неборазделение, а железные дороги и автомобильные пути оставались заложниками конфликта, это событие приобретает огромное значение.

Армения официально признала, что получила у Баку разрешение на полет и расценила этот шаг как практическое проявление курса на разблокировку коммуникаций. Таким образом, Азербайджан показывает: мир и добрососедство в регионе - это не абстрактные слова, а конкретные шаги. Причем шаги, предпринимаемые им самим, в статусе государства-лидера.

Параллельно с этим Азербайджан сделал еще один шаг, на этот раз в направлении Ирана. По распоряжению Президента Азербайджана Ильхама Алиева авиакомпания AZAL возобновила регулярные рейсы Баку - Тегеран, а также открыла новое направление Баку - Тебриз. Это решение имеет как экономическое, так и политическое измерение.

С одной стороны, оно возвращает интенсивность транспортных связей, открывает новые возможности для туризма, бизнеса, гуманитарных обменов. С другой стороны - оно демонстрирует стратегический выбор Баку: развивать добрососедские отношения даже там, где еще недавно наблюдались серьезные противоречия. Вынужден напомнить, что ранее отношения между Баку и Тегераном пережили резкое охлаждение.

Но теперь, когда Азербайджан восстановил свою территориальную целостность, а региональный баланс изменился, появляется возможность для новой страницы. Запуск рейсов в Тегеран и Тебриз - это символ доверия и открытости, причем доверия не только к иранскому государству, но и к иранскому обществу, в том числе к многомиллионной азербайджанской общине в Иране.

Безусловно, ключевым фактором, сделавшим возможными эти шаги, стало восстановление территориальной целостности Азербайджана. Но, констатируя этот бесспорный факт, нужно вспомнить и о том, что на протяжении десятилетий любые проекты мира, транспортных коридоров, добрососедства оставались декларациями именно потому, что в основе сохранялся армяно-азербайджанский конфликт.

Более того, против восстановления этой целостности выступали многие силы. Это было, чего уж отрицать очевидное, и нынешнее руководство Армении, которое на протяжении долгого времени пыталось закрепить статус-кво оккупации. Увы, такую же позицию занимали и определенные круги в Иране, опасавшиеся усиления Азербайджана в качестве государства-победителя.

Плюс, это были и страны-сопредседатели уже упраздненной Минской группы ОБСЕ, которые фактически замораживали конфликт, прикрываясь лозунгами "поиска компромисса". Азербайджан сломал этот сценарий. Осенью 2020 года и в сентябре 2023 года он военно-политическим путем восстановил справедливость и международное право, закрепив суверенитет над своими территориями. С этого момента изменился сам фундамент региональной политики.

Сегодня именно Азербайджан задает тон в регионе. Новый статус-кво строится не на линии фронта, а на линии коммуникаций. Не на угрозах, а на сотрудничестве. Пролет самолета Пашиняна через воздушное пространство Азербайджана, открытие воздушного сообщения с Ираном - все это практические проявления новой реальности, где Азербайджан выступает гарантом стабильности и инициатором добрососедских шагов.

Проводя такую политику официальный Баку одновременно решает три задачи. Во-первых, он консолидирует мир с Арменией - через постепенное налаживание доверия и взаимности. Во-вторых, он укрепляет связи с Ираном - снижая потенциальные риски и открывая новые горизонты сотрудничества. Ну а в-третьих, формируется позитивный имидж Азербайджана на международной арене - как страны, которая не только восстановила свои права, но и использует победу для созидания, а не для реванша.

Да, Азербайджан доказал: мир на Южном Кавказе возможен только после восстановления справедливости. Сегодня это уже не лозунг, а факт. Наша страна, которую многие пытались сдержать, навязать ей чужой сценарий, оказалась способной выработать собственную повестку - повестку мира, добрососедства и созидания. Новый статус-кво, созданный Президентом Ильхамом Алиевым - это статус-кво мира. И именно в этом заключается главный результат исторических перемен последних лет, созданный именно нашей страной.