Трамп пригрозил ЕС новыми тарифами

Президент США Дональд Трамп пригрозил в пятницу ввести новые тарифы в отношении Европейского союза /ЕС/ вскоре после того, как блок оштрафовал Google на 2,95 млрд евро /3,47 млрд долларов США/ за нарушение антимонопольного законодательства.

Как передает Day.Az со ссылкой на Синьхуа, сразу после заявления ЕС Д. Трамп написал на свой странице в Truth Social: "Европа сегодня "ударила" по еще одной крупной американской компании, Google, штрафом в размере 3,5 млрд долларов, фактически забрав деньги, которые в противном случае пошли бы на американские инвестиции и рабочие места... Очень несправедливо, и американский налогоплательщик этого не потерпит!"

"Как я уже говорил ранее, моя администрация не позволит этим дискриминационным действиям оставаться в силе... Я буду вынужден инициировать процедуру по статье 301 /Закона о торговле от 1974 года/, чтобы нейтрализовать несправедливые штрафы, налагаемые на эти американские компании, которые платят налоги", -- добавил Д. Трамп.

В пятницу Евросоюз объявил о наложении штрафа на Google в размере почти 3,5 млрд долларов за злоупотребление доминирующим положением на рынке, предоставляя своим рекламным биржам конкурентное преимущество. ЕС также обязал Google прекратить подобную практику. Брюссель уже в четвертый раз налагает на компанию многомиллиардный штраф за нарушение антимонопольного законодательства.

Компания Google пообещала обжаловать это решение.