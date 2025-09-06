Азербайджан и Латинская Америка: от дипломатических жестов к геополитической синергии

Автор: Габиль Аширов, Azernews

В мире, всё больше определяемом многополярностью и изменяющимися альянсами, углубляющиеся связи Азербайджана с Латинской Америкой - это не просто символика; это стратегия, расчет и трансформация. Недавний всплеск дипломатической и экономической активности, включая встречи на высоком уровне в Бразилии и Перу, знаменует собой переломный момент во внешней политике Баку: поворот к регионам, которые предлагают неисчерпаемый потенциал, диверсифицированные партнерства и долгосрочные геополитические дивиденды.

Ранее на этой неделе заместитель министра иностранных дел Азербайджана Эльнур Мамедов возглавил делегацию в Лиму, Перу, для проведения первого раунда политических консультаций между внешнеполитическими ведомствами двух стран. Эта историческая встреча, прошедшая с заместителем министра иностранных дел Перу Феликсом Денегри, ознаменовала 29-летие дипломатических отношений и открыла новую фазу стратегического диалога. Но это событие не было изолированным - оно стало частью более широкой линии взаимодействия, включающей в себя рост торговли с Бразилией, активизацию инвестиционной деятельности и смелый логистический шаг: приобретение судов класса handy-size для экспорта удобрений в Латинскую Америку.

Решение Азербайджана закупить суда типа handy-size является показательным в плане его амбиций стать серьезным игроком в мировой торговой логистике. Эти суда, идеально подходящие для захода в небольшие порты и региональные маршруты, теперь задействуются для перевозки удобрений - одного из растущих экспортных товаров Азербайджана - на рынки Латинской Америки. Речь идет не только о продаже карбамида или аммиачной селитры; речь идет о встраивании Азербайджана в аграрные цепочки стран, таких как Бразилия, Аргентина и Перу.

Латинская Америка, с её обширным сельскохозяйственным сектором и растущим спросом на качественные удобрения, открывает весьма прибыльные перспективы. Предлагая конкурентные цены и надежные поставки, Азербайджан позиционирует себя как достойную альтернативу традиционным поставщикам. Использование судов класса handy-size обеспечивает гибкость, экономичность и доступ к портам, куда не могут заходить крупные суда, - это операционное преимущество, которое может перерасти в долгосрочные коммерческие связи.

Бразилия остается наиболее значимым партнером Азербайджана в регионе. Недавний визит заместителя министра экономики Эльнура Алиева в Бразилию это наглядно подтвердил. На первой сессии Совместной рабочей группы Азербайджан-Бразилия по торговле и инвестициям обе стороны ясно выразили намерение углублять сотрудничество в сельском хозяйстве, транспорте и энергетике. Вице-президент Бразилии Жералду Алкмин высоко оценил проактивный подход Азербайджана и подчеркнул взаимные выгоды от сближения.

Торговля между двумя странами уже превысила $230 млн за первые семь месяцев 2025 года - двукратный рост по сравнению с прошлым годом. Азербайджан экспортирует химическую продукцию, сельхозтовары и промышленные материалы, в то время как Бразилия поставляет сахар, мясо, кофе и технику. Этот растущий обмен - не просто транзакция; он отражает сближение интересов и общее видение сотрудничества Юг-Юг.

Политическое выравнивание и культурная дипломатия

Помимо экономики, выход Азербайджана в Латинскую Америку имеет и политическое измерение. Такие страны, как Бразилия, Аргентина и Перу, последовательно поддерживают территориальную целостность Азербайджана на международных форумах. Признали Ходжалинскую резню, выражали солидарность с усилиями Баку по восстановлению освобождённых территорий Карабаха.

Здесь важную роль играет культурная дипломатия. Азербайджан открыл посольства в ключевых столицах Латинской Америки и сформировал парламентские группы дружбы для укрепления взаимопонимания. Совместные инициативы в сфере образования, туризма и охраны наследия помогают преодолевать географический и культурный разрыв. Эти усилия не поверхностны - они формируют фундамент мягкой силы для прочных партнёрств.

Недавние политические консультации в Лиме были больше, чем дипломатическая вежливость - это была стратегическая инвестиция. Перу, с его выходом к Тихому океану и членством в Тихоокеанском альянсе, открывает Азербайджану ворота на рынки Азиатско-Тихоокеанского региона. Как справедливо отметил Эльнур Мамедов, сотрудничество с региональными организациями, такими как Тихоокеанский альянс и СЕЛАК (Сообщество государств Латинской Америки и Карибского бассейна), имеет ключевое значение для глобальной интеграции Азербайджана.

Интерес Перу к расширению сотрудничества в сферах туризма, безопасности, культуры и спорта отражает подлинное стремление выйти за пределы риторики. Страны договорились о расширении технического взаимодействия в области охраны культурного наследия, обмене опытом и изучении возможностей совместных проектов. Эти инициативы не только укрепляют двусторонние отношения, но и вносят вклад в развитие обществ обеих стран.

Важно понимать интересы, стоящие за каждым сотрудничеством. Ведь речь идёт не только об экономических и стратегических возможностях, но и о культурных и иных аспектах, играющих значимую роль. Что касается вопроса, какое значение Перу может иметь для Азербайджана или, шире, для всего Южного Кавказа, то его можно охарактеризовать через призму геополитической важности, экономической синергии, дипломатических рычагов, а также культурного обмена.

Действительно, стратегическое положение Перу, его экономическая динамика и культурное богатство делают эту страну ценным партнёром для Азербайджана. Укрепление связей с Лимой открывает несколько ключевых преимуществ:

С геополитической точки зрения, через Перу Азербайджан получает доступ к Тихоокеанскому альянсу и более широким азиатско-тихоокеанским торговым маршрутам, что позволяет диверсифицировать экспорт и снизить зависимость от традиционных рынков.

В экономическом плане спрос Перу на удобрения, энергоресурсы и промышленные товары хорошо сочетается с экспортными возможностями Азербайджана. Совместные проекты в горнодобывающей промышленности, сельском хозяйстве и логистике могут открыть новые источники дохода.

В дипломатическом измерении Азербайджан стремится расширять своё влияние в глобальных организациях. Поддержка Перу на многосторонних площадках, таких как ООН и СЕЛАК, может усилить голос Баку по вопросам от изменения климата до региональной безопасности.

В культурном контексте обе страны обладают древними цивилизациями и богатым наследием. Сотрудничество в сфере сохранения культурного наследия и туризма способствует взаимному уважению и контактам между народами.

В целом, выход Азербайджана в Латинскую Америку - это не мимолётный эксперимент, а стратегическая перенастройка. Инвестируя в логистику, дипломатию и культурные связи, Баку формирует новый нарратив - нарратив устойчивости, амбиций и глобальной значимости. Дорога впереди может быть долгой, но направление уже обозначено, и Латинская Америка больше не является далёкой окраиной, а становится важным партнером в пути Азербайджана к глобальной интеграции.