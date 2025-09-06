https://news.day.az/society/1778676.html

Опубликованы видеокадры страшной аварии в Бинагадинском районе - ВИДЕО

В бакинском поселке Бинагади - Биладжары - грузовик, водитель которого потерял управление, опрокинулся с моста на автомобили. Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, в результате аварии пострадали три человека. Момент происшествия попал на видеозапись, которая распространилась в социальных сетях. Представляем эти кадры: