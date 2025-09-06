В бывшем телецентре BBC произошел пожар

В Лондоне начался пожар в бывшем телевизионном центре "Би-би-си", около ста пожарных привлечены к тушению.

Как передает Day.Az, об этом сообщается в материале самой вещательной корпорации.

"Около 100 пожарных борются с пожаром в ресторане, расположенном в здании бывшего телецентра "Би-би-си" на западе Лондона", - говорится в статье.

По данным пожарных, возгорание произошло в девятиэтажном здании на улице Вуд-Лейн в районе Уайт-Сити, которое являлось штаб-квартирой "Би-би-си" до 2013 года.

В издании отметили, что к тушению были привлечены 15 пожарных машин, пострадавших в результате происшествия нет.

В настоящее время Вуд-Лейн перекрыта для транспорта, пешеходам также рекомендуется избегать этого района.