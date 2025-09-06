https://news.day.az/world/1778603.html Полиция Италии оперативно задержала албанца после ДТП - ВИДЕО Албанский мигрант стал виновником дорожно-транспортного происшествия в Италии и попытался скрыться с места аварии. Как сообщает Day.Az, по данным местных СМИ, мужчина, находившийся за рулём автомобиля, спровоцировал столкновение, после чего решил убежать от полиции.
Полиция Италии оперативно задержала албанца после ДТП - ВИДЕО
Албанский мигрант стал виновником дорожно-транспортного происшествия в Италии и попытался скрыться с места аварии.
Как сообщает Day.Az, по данным местных СМИ, мужчина, находившийся за рулём автомобиля, спровоцировал столкновение, после чего решил убежать от полиции.
Однако попытка оказалась безуспешной - стражи порядка оперативно догнали его и задержали.
