Полиция Италии оперативно задержала албанца после ДТП

Албанский мигрант стал виновником дорожно-транспортного происшествия в Италии и попытался скрыться с места аварии.

Как сообщает Day.Az, по данным местных СМИ, мужчина, находившийся за рулём автомобиля, спровоцировал столкновение, после чего решил убежать от полиции.

Однако попытка оказалась безуспешной - стражи порядка оперативно догнали его и задержали.