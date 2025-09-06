Сотни армянских фур застряли на КПП "Верхний Ларс"

Более 600 армянских грузовиков ожидают проезда через российско-грузинскую границу в пункте пропуска "Верхний Ларс" в Северной Осетии.

Как передает Day.Az, информацию об этом распространили армянские СМИ.

По последним данным, на границе ожидают проезда 1907 фур из разных стран, из них 647 - армянские.