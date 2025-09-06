В Афганистане завершили поиски выживших после землетрясения

Власти Афганистана завершили поисково-спасательную операцию после мощного землетрясения, произошедшего 31 августа.

Как передает Day.Az, об этом телеканалу Al Jazeera сообщил губернатор провинции Кунар Кудратулла Абу Хамза.

"Поиски выживших после землетрясения завершены. Число погибших достигло 2 204 человек, почти 4 тыс. получили травмы", - сказал он. Глава региона, где залегал эпицентр землетрясения, отметил, что власти сталкиваются с серьезной нехваткой палаток для размещения пострадавших и перемещенных лиц.

Ил-76 МЧС России 5 сентября прибыл в Афганистан с 20 тоннами гуманитарной помощи на борту. Как отметили в пресс-службе ведомства, в ближайшее время планируется отправка второй партии.