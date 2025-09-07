На компьютерах Copilot+ PC появились новые ИИ-функции

Microsoft интегрировала в последнюю бета-версию Windows 11 под номером 26120.5790 новые ИИ-функции для пользователей ПК категории Copilot+ PC.

Как передает Day.Az, об этом сообщает PCWorld.

Одним из ключевых обновлений стал усовершенствованный инструмент "Голосовой доступ". Теперь он автоматически проверяет диктуемый текст на грамматические ошибки, корректирует пунктуацию и удаляет слова-паразиты. Обработка данных осуществляется локально на устройстве, что повышает уровень конфиденциальности и исключает передачу данных на внешние серверы.

Для активации функции достаточно пройти начальную настройку в "Голосовом доступе". Отключить опцию можно через меню параметров или голосовой командой. На первом этапе функция доступна только на английском языке.

Второе нововведение связано с расширением возможностей веб-камер. Эффекты Windows Studio Effects теперь можно использовать не только с камерами ноутбуков, но и с внешними USB-камерами и устройствами, установленными на корпусе ПК. Управление доступными параметрами осуществляется через меню настроек системы.