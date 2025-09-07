Во Франции автомобиль въехал в толпу

На северо-западе Франции машина въехала в толпу людей. В результате происшествия один человек погиб, шестеро пострадали.

Как передает Day.Az, информирует агентство AFP со ссылкой на местные власти.

Как уточняется, инцидент произошел в городе Пиру департамента Манш. В автомобиле находились два человека, они также пострадали.

"Один человек погиб, несколько пострадали, после того как автомобиль въехал в людей в прибрежном городе Пиру. Сотрудники экстренных служб оказали помощь шести пострадавшим", - сказано в сообщении.

Подробности происшествия не уточняются. Как пишут журналисты, автомобиль врезался в террасу пиццерии, где находились люди.