https://news.day.az/world/1778684.html Во Франции автомобиль въехал в толпу На северо-западе Франции машина въехала в толпу людей. В результате происшествия один человек погиб, шестеро пострадали. Как передает Day.Az, информирует агентство AFP со ссылкой на местные власти. Как уточняется, инцидент произошел в городе Пиру департамента Манш. В автомобиле находились два человека, они также пострадали.
"Один человек погиб, несколько пострадали, после того как автомобиль въехал в людей в прибрежном городе Пиру. Сотрудники экстренных служб оказали помощь шести пострадавшим", - сказано в сообщении.
Подробности происшествия не уточняются. Как пишут журналисты, автомобиль врезался в террасу пиццерии, где находились люди.
