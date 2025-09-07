https://news.day.az/world/1778711.html В Великобритании рухнула церковь - ВИДЕО В Великобритании произошло обрушение одной из исторических церквей, вызвавшее обеспокоенность местных жителей и властей. Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм. Прохожие чудом избежали гибели в тот момент, когда фасад викторианской церкви рухнул прямо на улицу. Никто не пострадал.
В Великобритании рухнула церковь - ВИДЕО
В Великобритании произошло обрушение одной из исторических церквей, вызвавшее обеспокоенность местных жителей и властей.
Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.
Прохожие чудом избежали гибели в тот момент, когда фасад викторианской церкви рухнул прямо на улицу.
Никто не пострадал.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре