В Великобритании рухнула церковь - ВИДЕО

В Великобритании произошло обрушение одной из исторических церквей, вызвавшее обеспокоенность местных жителей и властей. Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм. Прохожие чудом избежали гибели в тот момент, когда фасад викторианской церкви рухнул прямо на улицу. Никто не пострадал.