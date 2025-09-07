В Великобритании рухнула церковь

В Великобритании произошло обрушение одной из исторических церквей, вызвавшее обеспокоенность местных жителей и властей.

Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.

Прохожие чудом избежали гибели в тот момент, когда фасад викторианской церкви рухнул прямо на улицу.

Никто не пострадал.