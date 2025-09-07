В Азербайджане сегодня проходят дополнительные экзамены для учащихся школ

Сегодня Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ) Азербайджана проведет экзамены для учащихся 9-х и 11-х классов, которые по уважительным причинам не смогли принять участие в выпускнх экзаменах в 2025 году, а также для тех, кто сдает экзамены экстерном. Кроме того, сегодня экзамен сдадут учащиеся, которые не смогли принять участие в этом году в экзаменах по азербайджанскому языку (как государственный язык).

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend в ГЭЦ сообщили, что экзамены пройдут в Баку, Нахчыване, Гяндже и Ширване.

Ожидается, что в экзамене примут участие 210 учащихся на базе общего среднего (9-летнего) образования и 162 учащихся на базе полного (11-летнего) среднего образования. Кроме того, 77 учащихся будут сдавать экзамен только по азербайджанскому языку.

Экзамен начнётся в 10:00. Режим допуска к экзамену заканчивается в 09:45. Участники, прибывшие после этого времени, не будут допущены в здание экзамена.