КНР запустила в космос группу спутников Yaogan-40

Китайская корпорация аэрокосмической науки и техники (CASC) провела запуск группы спутников дистанционного зондирования Земли Yaogan-40.
Как передает Day.Az, об этом сообщается на странице компании в соцсети WeChat.
Уточняется, что это уже третья группа подобных спутников. Пуск произошел в 19:34 мск с космодрома Тайюань. Для доставки аппаратов на орбиту была использована ракета-носитель CZ-6A.
Ожидается, что спутники будут использоваться для изучения электромагнитной среды и проведения соответствующих экспериментов.
