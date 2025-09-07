КНР запустила в космос группу спутников Yaogan-40

Китайская корпорация аэрокосмической науки и техники (CASC) провела запуск группы спутников дистанционного зондирования Земли Yaogan-40.

Как передает Day.Az, об этом сообщается на странице компании в соцсети WeChat.

Уточняется, что это уже третья группа подобных спутников. Пуск произошел в 19:34 мск с космодрома Тайюань. Для доставки аппаратов на орбиту была использована ракета-носитель CZ-6A.

Ожидается, что спутники будут использоваться для изучения электромагнитной среды и проведения соответствующих экспериментов.