Неудачная попытка робота встать завирусилась в сети - ВИДЕО
Видео, на котором гуманоидный робот пытается встать после падения, но демонстрирует неожиданную "эмоциональную" реакцию на неудачу, стремительно набирает популярность в социальных сетях.
Как передает Day.Az, пользователи соцсетей шутят, что "робот уже устал от этой жизни" и "испытывает экзистенциальный кризис".
Некоторые комментаторы отмечают, что "никогда ещё машина не была так близка к человеческим эмоциям".
