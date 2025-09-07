Неудачная попытка робота встать завирусилась в сети

Видео, на котором гуманоидный робот пытается встать после падения, но демонстрирует неожиданную "эмоциональную" реакцию на неудачу, стремительно набирает популярность в социальных сетях.

Как передает Day.Az, пользователи соцсетей шутят, что "робот уже устал от этой жизни" и "испытывает экзистенциальный кризис".

Некоторые комментаторы отмечают, что "никогда ещё машина не была так близка к человеческим эмоциям".