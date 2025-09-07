В ряде районов Азербайджана прошли ливневые дожди

Обнародована ​​фактическая погода в Азербайджане.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Национальную службы, 7 сентября в ряде районов страны прошли кратковременные ливневые дожди.

Так, количество выпавших осадков в Загатале составило 6 мм, в Астаре - 5 мм, Лянкяране - 4 мм, Сарибаше (Гах) - 3 мм, Огузе - 2 мм, Дашкесане, Кельбаджаре, Лачине, Гейгеле, Нафталане, Шамкире, Шеки, Шамахи, Гобустане, Губе, Гусаре, Тертере, Барде, Евлахе и Кюрдамире - до 1 мм.

В Балакене, Гусаре, Грызе и Лерике наблюдался туман. Видимость во время тумана составляла до 500 метров.

Максимальная температура воздуха в Баку и на Абшеронском полуострове составила 29 градусов, в горных районах - 23 градуса, в Аранских районах - 32 градуса, в Нахчыванской Автономной Республике - до 35 градусов.