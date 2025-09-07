Автор: Эльчин Алыоглу, директор Baku Network, специально для Day.Az

Глава Союза армян России Ара Абрамян прокомментировал подписание декларации в Вашингтоне между президентами Азербайджана Ильхамом Президент Азербайджана Ильхам Алиевым и Армении Николом Пашиняном в присутствии президента США Дональда Трампа. По его словам, участие американского лидера в этом процессе носило лишь символический характер.

"Я посмотрел то, что подписали Президент Азербайджана Ильхам Алиев и Пашинян в присутствии Трампа. Трамп просто засвидетельствовал, что да, при нем подписали, не более того. Америка не несет никакой ответственности. Эта бумага никакой роли не играет и никакого мира не принесет", - заявил Абрамян.

По его оценке, Армения была заинтересована в том, чтобы достигнутые договоренности имели юридически обязывающий статус, однако нынешняя декларация, по его мнению, этого не обеспечивает. "Эти бумаги юридически никакой роли не играют. Это очень важно. Все бумаги, которые он (Пашинян) подписал, не имеют юридической силы. Договоренности должны быть юридически обязывающими, международные юристы должны проработать эти документы, необходимо отстаивать интересы государства. Значит, он (Пашинян) не отстаивает интересы своего государства", - подчеркнул он.

Абрамян также отметил, что на текущем этапе от подписанного документа выигрывают США и Азербайджан. "Президент США Трамп выиграл, потому что объявил: вот видите, я остановил войну, 35 лет воевали. И второй выигравший - Азербайджан, он получил то, что ему нужно было получить", - резюмировал глава союза.

... "Я посмотрел" - говорит Ара Абрамян. Смотрел, судя по тупоому выражению лица, как студент на контрольную по квантовой механике: вроде буквы знакомые, а смысла никакого. Подписали Президент Азербайджана Ильхам Алиев и Никол Пашинян декларацию при Дональд Трампе. Трамп засвидетельствовал. Америка не несет ответственности. Бумага никакой роли не играет.

Вот так: сидит человек, президент "Союза армян России", миллиардер, благотворитель, обладатель орденов и наград, и вдруг обнаруживает, что дипломатия - это не договоренности, а макулатура. А ведь миллиардеру стоит знать цену бумаге. Хотя, с другой стороны, если миллиарды добываются методами "армянской коммерческой лингвистики", то и юридическая сила текста измеряется количеством запятых, поставленных бухгалтерами в офшорах.

Русский язык у Абрамяна - это отдельная планета. На ней жители понимают только одно слово: "должны". "Должны юристы проработать бумаги, должны интересы государства, должны юридически обязывающие". Ара Абрамян живет в стране "Должноделия". Там каждый должен, но никто ничего не обязан.

Чтобы понять логику Абрамяна, нужно знать арифметику его жизни. Родился он в 1957 году в Карабахе. В 1990-х годах, когда Россия разваливалась, а бизнес шел через чемоданы и чемоданчики, Абрамян внезапно оказался владельцем нефтяных компаний, автосалонов, ресторанов, банков и даже казино.

Финансовые следы его деятельности можно изучать, как археологи изучают кости динозавров. В 2000-е годы он уже обладал состоянием в сотни миллионов долларов. В списках Forbes он, правда, никогда не появлялся. Forbes работает по документам, а Абрамян - по диалекту.

У человека, который считает, что международные декларации "никакой роли не играют", собственная биография похожа на толстый том уголовного кодекса, где половина статей вырвана, а половина переписана на "абрамянском языке".

Абрамян любит фотографироваться. С Путиным, с Медведевым, с Лавровым, с Папой Римским, с любым человеком, который способен добавить вес к его визитке. Он даже заявлял, что "дружит с главами государств". Как дружит? Вот как бизнесмен дружит с бухгалтером: улыбается, пока нужны цифры.

В 2003 году он стал главой "Союза армян России". Официально организация занималась культурой и благотворительностью. Неофициально - стала политическим лобби с миллиардами в обороте. От благотворительности там было примерно столько же, сколько от "честной игры" в казино: деньги крутятся, фонды мутятся, нужные люди благодарны.

Он открывал фонды, дарил памятники, спонсировал фестивали. Но всегда рядом оказывались схемы: то деньги уходили на офшоры, то внезапно исчезали спонсорские взносы.

Попробуем цифрами. По официальным данным, в России проживает около 2,5 миллионов армян. "Союз армян России" собирал ежегодно десятки миллионов долларов пожертвований. Куда они шли? В отчетах - на "поддержку культуры". Но эксперты отмечали, что на реальную культуру уходило не более 10%. Остальное растворялось в воздухе. Воздух, как известно, самая выгодная инвестиция: спрос есть, налогов нет.

В 2014 году Абрамян заявил, что вложил в армянскую диаспору в России более 1 миллиарда долларов. Никто не нашел этих миллиардов. Зато нашлись виллы в Ницце, особняки в Москве и счета в Швейцарии. Статистика упряма: из миллиарда на культуру ушло около 50 тысяч долларов (концерт в Доме музыки), остальное улетело "на развитие". Развитие чего? Правильный ответ: "на развитие Абрамяна".

Теперь вернемся к его фразам про Президент Азербайджана Ильхам Алиева и Пашиняна. "Америка не несет никакой ответственности". Конечно, Америка не несет. Ответственность несет налоговая, когда обнаруживает очередную схему "оптимизации" в его бизнесе.

"Должны международные юристы проработать бумаги". Звучит так, будто он предлагает юристам проработать не декларацию, а его досье в Интерполе.

"В выигрыше США и Азербайджан". Конечно! В проигрыше всегда Армения, когда такие "лидеры диаспоры" берут слово.

Ара Абрамян - это арифметика без остатка. Вот бизнес: минус налоги. Вот благотворительность: минус прозрачность. Вот политика: минус ответственность. И всегда плюс он сам.

Представьте бухгалтерию, где в графе "прибыль" - фамилия, в графе "убытки" - страна. Вот это и есть главная формула его деятельности.

Смешно ли? Очень. Но смех тут сквозь слезы. Потому что каждый раз, когда Абрамян открывает рот, он дискредитирует не только себя, но и тех, кого, по его словам, "представляет". Его язык - это не русский и не армянский. Это язык коррупции, языка без правил и пунктуации.

И если посмотреть, что же он на самом деле сказал о декларации, то становится ясно: говорил он не про мир, не про войну, не про ответственность. Он говорил о себе. "Бумаги никакой роли не играют". Для человека, чья жизнь построена на серых схемах, действительно, бумага - ничто. Важно только то, что не попало на бумагу.

В начале 2000-х Россия жила по закону "купи-продай-откати". Машины ехали через таможню не на колесах, а на пачках документов. И вот появляется компания "АвтоАламеда" - детище Ары Абрамяна. Вроде бы благородная миссия: дать россиянам автомобили по доступным ценам. А на деле - классика жанра: налоговая оптимизация через тройное НДС-сальто.

Схема была проста, как арифметика Абрамяна. Берем автомобиль, растамаживаем его по одной цене, продаем по другой, а налоги - "гуляют". В 2003 году налоговые органы обратили внимание, что налоги-то не просто "гуляют", а бегут марафонскими дистанциями в сторону Кипра. Оборот - сотни миллионов долларов. Доход - баснословный. А в графе "налоги" - тишина.

И тут выяснилось, что у компании нет не только налогов, но и склада, и внятного офиса. То есть автомобили как бы были, а фирмы как бы не было. Как в анекдоте: "Купил машину? - Купил. - Где? - В компьютере".

Следующий акт - казино. Армянская диаспора всегда любила азартные игры, но Ара Абрамян сделал это бизнесом. В 1990-е и 2000-е он имел отношение к сети игорных заведений, которые официально "работали по лицензии", а неофициально - кормили теневой бизнес.

В то время как простого игрока с его зарплатой в 200 долларов обдирали до нитки, Абрамян обогащался. Рулетка крутилась, карты сдавались, деньги уходили в "правильные" карманы. И если в казино всегда выигрывает заведение, то в казино Абрамяна выигрывал один человек - Абрамян.

Каждый уважающий себя миллиардер хранит деньги в офшорах. Но Абрамян превзошел сам себя. Панамские документы 2016 года показали связи десятков российских бизнесменов с офшорными компаниями. И угадайте, чья фамилия там мелькнула? Конечно, нашего героя.

Кипр, Панама, Виргинские острова - целая география, достойная учебника. По данным журналистских расследований, через эти офшоры проходили миллионы долларов, выведенные из России. Формально - на "инвестиции в культуру". По факту - на покупку недвижимости в Европе и шикарных яхт.

И если международные декларации, по мнению Абрамяна, "ничего не значат", то офшорные декларации значили очень многое. Там каждая запятая означала новый особняк.

Абрамян обожал демонстрировать близость к Кремлю. Его фотографии с Путиным можно было использовать как обои для смартфона. Он гордо заявлял, что "имеет влияние". Но, как только начинались реальные вопросы политики, его влияние заканчивалось на уровне ресторанных банкетов.

В 2014 году, когда начался кризис на Украине, Абрамян пытался выступать миротворцем. Но его "миротворчество" заключалось в том, чтобы собрать пресс-конференцию и объявить, что "все должны договориться". По сути, он говорил то же самое, что и про Президент Азербайджана Ильхам Алиева с Пашиняном: "должны юристы", "должны политики". То есть все должны, кроме него.

Кремль слушал, кивал, фотографировался - и забывал. Потому что в реальной политике ценятся не банкетные речи, а реальные рычаги влияния. У Абрамяна рычагов не было. Были деньги. Но деньги без власти - это всего лишь счет в банке, а не билет в историю.

Отдельная история - связи Абрамяна с криминалом. В 2000-е годы российские спецслужбы не раз упоминали о "кавказских авторитетах", поддерживающих диаспорные структуры. В прессу просачивались слухи о том, что "Союз армян России" находился под влиянием группировок, которые занимались крышеванием бизнеса и вывозом денег за границу.

Самая смешная глава биографии Абрамяна - его благотворительность. Он любил открывать фонды, ставить памятники и устраивать фестивали. В 2007 году он объявил о строительстве "армянского культурного центра" в Москве. Деньги собирали со всей диаспоры. Где центр? Его нет.

В 2010-е он активно спонсировал "Дни армянской культуры". Но выяснилось, что львиная доля бюджета ушла не на артистов, а на аренду банкетных залов и организацию фуршетов. Артисты получали копейки, зато официанты - чаевые.

Филантропия Абрамяна напоминает советские стройки: ленточку перерезали, а объект так и не достроили.

Попробуем еще раз посчитать. Состояние Абрамяна в начале 2000-х оценивалось в 500 миллионов долларов. В 2010-х он утверждал, что вложил миллиард в диаспору. В 2015 году журнал Forbes Armenia подсчитал, что реальный вклад в культуру не превышает 5 миллионов.

Разница между миллиардом и пятью миллионами - это и есть "абрамянская арифметика". Калькулятор при таких цифрах начинает дымиться.

Когда Президент Азербайджана Ильхам Алиев и Пашинян подписали декларацию в Вашингтоне, Абрамян, как всегда, выглянул из-за угла и сказал: "Бумага ничего не значит". Это примерно как если бы в деревне подписали расписку о продаже коровы, а местный трактирщик заметил: "Ну это так, бумажка, корова-то уже съедена".

Абрамян не понимает - мирный договор нужен не для него, не для его ресторанов и казино. Он нужен для людей, которые устали от войны. Но когда человек живет в реальности, где каждая бумага - это договор о налоговой оптимизации, он не способен осознать ценность мирного документа. Для него "декларация о мире" звучит так же пусто, как "декларация о доходах".

Абрамян любит изображать независимого политика. Но реальность проста: он - типичный кремлевский проект для армянской диаспоры. Его назначение было удобно: богатый, амбициозный, безграмотный.

Кремлю нужен был человек, который будет контролировать армян в России, собирать деньги и направлять их туда, куда скажут. Ара подошел идеально. Он не задавал вопросов, он только фотографировался и подписывал бумаги, которые "ничего не значат".

Абрамян всегда говорил ровно то, что было выгодно Москве. Если нужно было показать, что Армения "не справляется" - он говорил именно это. Если нужно было очернить Пашиняна - он выходил к журналистам и повторял текст, написанный не в Москве-Сити, а в Старой площади.

Самая страшная ирония: человек, который всю жизнь говорил, что "служит Армении", на деле служил против Армении.

Когда Ереван пытался лавировать между Москвой и Западом, Абрамян становился громкоголосым "патриотом", обвиняющим власти в предательстве. Его патриотизм напоминал пожарного, который вместо воды приносит бензин.

Москва использовала его как дубинку: "Смотрите, даже глава армян России против Еревана". Для Кремля он был нужен ровно в той мере, в какой мешал Армении выйти из тени Москвы.

Абрамян сегодня - это трагикомедия. Человек, который хотел быть политиком, стал анекдотом. Человек, который хотел быть лидером диаспоры, стал бухгалтером. Человек, который говорил о "юридически обязательных договорах", сам жил по принципу: "обязательства не обязательны".

В его устах мирный договор - это пустая бумажка. Потому что он не знает, что такое мир. Он знает только, что такое "сделка". Мир не продается, мир не покупается, мир не растамаживается на таможне и не прячется в офшоре. Мир - это то, что нужно людям. Ара Абрамян - это то, что нужно Кремлю.

И если он говорит, что "Америка не несет ответственности", то здесь можно добавить: "Зато Абрамян несет".

Несет чушь, несет воду, несет интересы не своей страны.

Несет, пока не уронит.