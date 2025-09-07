Турция и Армения готовят первую встречу на уровне делегаций

В отношениях между Турцией и Арменией начинается ещё один важный этап.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на турецкий телеканал NTV, Турция и Армения впервые проведут встречу на уровне делегаций.

Ожидается, что встреча состоится в начале следующей недели. По информации, полученной из дипломатических источников, делегация во главе с послом Сердаром Кылычем проедет в Армению через пограничный КПП "Алиджан".

На первой встрече делегаций планируется принять некоторые решения по нормализации двусторонних отношений между Турцией и Арменией, а также обсудить реализацию ранее принятых решений.

В ходе пяти предыдущих встреч в прошлые годы были приняты решения по грузовым перевозкам, возобновлению авиасообщения и проведению технических и инфраструктурных работ по открытию границ.

Также было достигнуто соглашение об упрощении визовых процедур для владельцев дипломатических паспортов и о предоставлении разрешения гражданам третьих стран на пересечение границы между Турцией и Арменией. Однако это решение пока не реализовано.

Особую важность придаёт визиту тот факт, что он состоится после подписания соглашения по Зангезурскому коридору между США, Арменией и Азербайджаном.