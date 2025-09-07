https://news.day.az/world/1778694.html Пожар на химзаводе в США - ВИДЕО В Ньюбурге, штат Индиана, США произошёл пожар на химзаводе. Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм. Введён приказ оставаться в помещениях, на месте сообщается о взрывах, согласно ряду сообщений, дым может быть очень токсичным.
