Пожар на химзаводе в США - ВИДЕО

В Ньюбурге, штат Индиана, США произошёл пожар на химзаводе. Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм. Введён приказ оставаться в помещениях, на месте сообщается о взрывах, согласно ряду сообщений, дым может быть очень токсичным.