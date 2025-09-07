Пожар на химзаводе в США

В Ньюбурге, штат Индиана, США произошёл пожар на химзаводе.

Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.

Введён приказ оставаться в помещениях, на месте сообщается о взрывах, согласно ряду сообщений, дым может быть очень токсичным.