https://news.day.az/world/1778736.html В Кении представлен истребитель собственной разработки - ВИДЕО В Кении местные умельцы продемонстрировали истребитель, созданный своими силами. Как передает Day.Az, видео с необычной техникой, которую вручную катят по грунтовой дороге в зарослях джунглей, быстро распространилось в соцсетях и вызвало бурную реакцию.
В Кении представлен истребитель собственной разработки - ВИДЕО
В Кении местные умельцы продемонстрировали истребитель, созданный своими силами.
Как передает Day.Az, видео с необычной техникой, которую вручную катят по дороге, быстро распространилось в соцсетях и вызвало бурную реакцию.
Самодельный самолёт внешне напоминает боевую машину, однако его точное назначение и характеристики остаются неизвестными.
На кадрах видно, как несколько человек толкают истребитель по просёлочной дороге, при этом корпус окрашен в защитные цвета, а на хвостовом оперении заметны символы, стилизованные под военные.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре