В Кении представлен истребитель собственной разработки

В Кении местные умельцы продемонстрировали истребитель, созданный своими силами.

Как передает Day.Az, видео с необычной техникой, которую вручную катят по дороге, быстро распространилось в соцсетях и вызвало бурную реакцию.

Самодельный самолёт внешне напоминает боевую машину, однако его точное назначение и характеристики остаются неизвестными.

На кадрах видно, как несколько человек толкают истребитель по просёлочной дороге, при этом корпус окрашен в защитные цвета, а на хвостовом оперении заметны символы, стилизованные под военные.