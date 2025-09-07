ДТП в Товузе

В Министерство по чрезвычайным ситуациям (МЧС) Азербайджана поступила информация о дорожно-транспортном происшествии в городе Говлар Товузского района, где в автомобиле оказалась заблокирована женщина.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на ведомство, на место происшествия были оперативно направлены пожарные-спасатели Товузского районного отделения Государственной службы пожарной охраны МЧС.

Выяснилось, что автомобиль марки Nissan Note съехал с дороги и врезался в дерево, в результате чего водитель - Афсана Ибрагимова (1994 г.р.) - получила различные травмы и оказалась зажатой в искореженном салоне.

Сотрудники МЧС при помощи спецтехники извлекли пострадавшую и передали ее бригаде скорой медицинской помощи.

По данному факту проводится расследование.