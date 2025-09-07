Турпоток в Швецию достиг рекордного уровня

Швеция фиксирует рекордный рост туризма в этом году.

Как сообщает Day.Az, по данным туристической компании Visit Sweden, количество иностранных гостиничных размещений увеличилось более чем на 7 процентов по сравнению с прошлым годом.

Если раньше шведы сами массово отправлялись на чартерные курорты в Южную Европу, то теперь растет обратный поток - иностранцы приезжают в Швецию. Больше всего туристов по-прежнему приезжают из соседних Дании и Норвегии, а также Германии, но особенно заметен рост со стороны США, Франции, Италии и Испании.

Регион Норрботтен стал лидером по числу иностранных гостиничных размещений. Только французские туристы увеличили свое присутствие в июле на 41 процент. Крупные туробъекты, такие как Pite Havsbad, сообщают о рекордных показателях - до 10 тыс. посетителей в день.

Эксперты связывают тренд как с чартерными программами из Европы, так и с интересом к coolcation - отдыху в странах с прохладным климатом. Туристов привлекают природа, тишина, культурные ценности и шведский образ жизни.

По словам главы Visit Sweden Сюзанн Андерссон, туризм не только формирует позитивный имидж страны, но и способствует инвестициям. В то же время, свободный потенциал для роста остается большим, в среднем 40 процентов гостиничных мест все еще пустуют.