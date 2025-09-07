Нынешний армянский сценарий так же неудачен, как и «блокада» Карабаха

Это новое направление, уже превратившееся в тенденцию, - работа над освобождением так называемых "армянских заложников", "военнопленных" и "христианских мучеников - в зависимости от контекста и площадки, где нарратив вырабатывается. Всем известно, что ПАСЕ - это площадка, где Азербайджан не представлен. Там полная свобода действий у лобби, диаспоры и представителей армянского истеблишмента.

Об этом в беседе с Day.Az сказал политолог, профессор Университета регионоведения Хангук (Сеул) Ровшан Ибрагимов, комментируя попытки армянской стороны в очередной раз вынести вопрос проходящих по уголовным делам в Азербайджане армян на международные площадки, в частности ПАСЕ.

Это, по словам политолога, делается под руководством диаспоры и с подключением некоторых представителей Армении. Цели - осудить Азербайджан, обвинить его в нарушении прав человека. Однако манипулирование темой мира и попытки привязать ее к вопросу уголовных дел военных преступников бесперспективны.

"В ПАСЕ жалуются на уход из Азербайджана Красного Креста. По логике вещей, Красному Кресту в Азербайджане просто нечего делать. В нашей стране имеется аналогичная и очень эффективная организация - Общество Красного Полумесяца. А Красный Крест попросили закрыть офис в Баку не из-за "коварных" планов против находящихся под судом сепаратистов. Дело в самом МККК. К сожалению, Красный Крест изначально проводил в нашей стране деятельность, выходящую за рамки его миссии. Мы помним, как он действовал в Карабахе в годы армянской оккупации, сколько нарушений азербайджанского законодательства было допущено представителями МККК в Ханкенди и Ереване", - напомнил Ибрагимов.

Наш собеседник подчеркнул, что Азербайджан никогда не препятствовал посещению подсудимых и заключенных армян представителями международных гуманитарных организаций. Тот же Красный Крест по согласованию с азербайджанской стороной может периодически присылать своих представителей в страну для встреч с этими лицами, если есть такое беспокойство об их здоровье.

"Хочу напомнить, что Евросуд по правам человека ранее в ответ на армянское обращение уже признал право Азербайджана на проведение судебного процесса. Так что нарратив армянской стороны о "незаконности" процесса рассыпался. Вопросы могут быть процессуального характера, однако для того, чтобы говорить о таких нарушениях, армянской стороне нужно иметь доказательства своих слов. Без доказательств - это банальная клевета. Депутат от Армении Геворгян в ПАСЕ говорит о якобы тяжелом состоянии здоровья подсудимых армян, о якобы "неоднократных" попытках суицида, не имея на руках никаких доказательств. Подобная ложь - легкая наживка. Такая же наживка была заброшена в международные организации во время акции экоактивистов на Лачинской дороге. Помните? - "блокада", "голод", "дети без конфет"...

Сценарий тот же и так же очень плохо выстроен. Как инструмент давления на Азербайджан он будет принят, но не будет иметь никаких юридических последствий. На Азербайджан такими методами воздействовать невозможно. К тому же несерьезно продвигать тему в ПАСЕ, который Азербайджан игнорирует", - сказал Ровшан Ибрагимов.

Лейла Таривердиева