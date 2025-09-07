https://news.day.az/society/1778720.html На Солнце произошла вспышка класса М В ночь на 7 сентября на Солнце произошла вспышка предпоследнего класса мощности М. Как передает Day.Az, об этом сообщил Институт прикладной геофизики (ФГБУ "ИПГ"). "В 01:15 по бакинскому времени в рентгеновском диапазоне в группе пятен 4207 (N28W16) зарегистрирована вспышка M1.2 продолжительностью 10 минут", - говорится в публикации.
