https://news.day.az/world/1778753.html Ереван подтвердил переговоры спецпредставителей с Анкарой МИД Армении подтвердил встречу спецпредставителей Армении и Турции. Как передает Day.Az, об этом сообщила пресс-секретарь МИД Армении Ани Бадалян "В рамках процесса нормализации отношений Армении и Турции в ближайшие дни в Армении планируется встреча спецпредставителей Рубена Рубиняна и Сердара Кылыча", - говорится в сообщении.
