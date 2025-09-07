https://news.day.az/economy/1778743.html В Азербайджане растет поддержка среднего бизнеса По состоянию на конец июля текущего года объём кредитов, выданных среднему бизнесу в Азербайджане, составил 2,018 млрд манатов. Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на данные Центрального банка Азербайджана.
В Азербайджане растет поддержка среднего бизнеса
По состоянию на конец июля текущего года объём кредитов, выданных среднему бизнесу в Азербайджане, составил 2,018 млрд манатов.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на данные Центрального банка Азербайджана.
Согласно информации, это на 87,2 млн манатов или на 4,5% больше показателя на конец июня, и на 282,1 млн манатов или на 16,2% больше показателя за аналогичный период прошлого года.
Следует отметить, что по состоянию на конец июля текущего года объём кредитного портфеля азербайджанских банков составил 15,056 млрд манатов.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре