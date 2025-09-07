Обнародованы ожидаемые погодные условия на пляжах Абшерона.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, в Национальной службе гидрометеорологии сообщили, что 8 сентября на побережье будет дуть северо-восточный ветер.

Уточняется, что температура морской воды на северных пляжах (Сумгайыт, Новханы, Пиршаги, Нардаран, Бильгя, Загульба) составит от +25 до +26 градусов,

а на южных пляжах (Тюркан, Говсан, Сахиль, Шихова) также ожидается тёплая вода - от +25 до +26 градусов.