Уточняется, что температура морской воды на северных пляжах (Сумгайыт, Новханы, Пиршаги, Нардаран, Бильгя, Загульба) составит от +25 до +26 градусов,
Уточняется, что температура морской воды на северных пляжах (Сумгайыт, Новханы, Пиршаги, Нардаран, Бильгя, Загульба) составит от +25 до +26 градусов,
а на южных пляжах (Тюркан, Говсан, Сахиль, Шихова) также ожидается тёплая вода - от +25 до +26 градусов.
