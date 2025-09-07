Трамп допустил возможность своей поездки в Корею на саммит АТЭС
Президент США Дональд Трамп допустил возможность собственной поездки в Южную Корею на саммит Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС). С соответствующим заявлением американский лидер выступил во время беседы с журналистами.
Как передает Day.Az, об этом информирует телеканал CNN.
На полях саммита АТЭС в октябре в Южной Корее американский глава Дональд Трамп может встретиться с председателем Китая Си Цзиньпином.
В частности, журналисты написали о "серьезных обсуждениях" двухсторонней встречи лидеров. Однако конкретных договоренностей пока нет.
"В телефонном разговоре в прошлом месяце Си Цзиньпин пригласил Трампа и его жену посетить Китай", - говорится в сообщении телеканала.
Саммит APEC пройдёт с 31 октября по 1 ноября в городе Кёнджу, Южная Корея.
