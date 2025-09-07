В США рухнул вертолет

Вертолет Robinson R66 потерпел крушение недалеко от аэропорта Эйрлейк у города Лейквилл (штат Миннесота) в США, все находившиеся на борту погибли.

Как передает Day.Az, об этом сообщает телеканал Fox News со ссылкой на местную полицию.

Вертолет потерпел крушение днем 6 сентября около 14:45 по местному времени (23:45 по Баку) к западу от аэропорта.

Сколько человек находилось на борту, пока не установлено.

После крушения вертолет загорелся. Национальный совет по безопасности на транспорте (NTSB) сообщил, что вертолет потерпел крушение "при неизвестных обстоятельствах, после чего начался пожар".

Как уточнили в полиции, вертолет упал в нежилой зоне, где нет коммерческих предприятий, никто на земле, предварительно, не пострадал.