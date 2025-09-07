Азербайджанские дзюдоисты выступят в 1/4 финала чемпионата Европы

В последний день проходящего в столице Словакии Братиславе чемпионата Европы по дзюдо среди молодежи состоятся командные соревнования в смешанном формате.

Как сообщает Day.Az, в турнире примет участие и сборная Азербайджана.

Наша команда начнёт борьбу с четвертьфинального этапа, где встретится с победителем пары Греция - Швейцария.

Схватки в смешанном командном зачёте будут проводиться в шести весовых категориях; среди юношей: до 73 кг, до 90 кг и свыше 90 кг; среди девушек: до 57 кг, до 70 кг и свыше 70 кг.

Всего в соревнованиях примут участие 13 сборных, в которых заявлены 132 дзюдоиста.