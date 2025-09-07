https://news.day.az/sport/1778794.html Азербайджанские дзюдоисты выступят в 1/4 финала чемпионата Европы В последний день проходящего в столице Словакии Братиславе чемпионата Европы по дзюдо среди молодежи состоятся командные соревнования в смешанном формате. Как сообщает Day.Az, в турнире примет участие и сборная Азербайджана. Наша команда начнёт борьбу с четвертьфинального этапа, где встретится с победителем пары Греция - Швейцария.
