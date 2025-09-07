США ввели новые правила получения виз для россиян

Государственный департамент США разъяснил новые правила подачи документов на неиммиграционные визы, включая туристические визы B1/B2.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, информация опубликована на сайте ведомства.

Согласно новым требованиям, документы разрешается подавать исключительно в стране гражданства или постоянного проживания заявителя.

Изменение касается всех категорий заявителей по всему миру. Для стран, где американские представительства не функционируют, Госдепартамент определил конкретные посольства, ответственные за прием заявлений от граждан этих стран.

В частности, гражданам России для получения визы B1/B2, студенческой или любой другой неиммиграционной визы необходимо обращаться в посольство США в Астане (Казахстан) или в посольство США в Варшаве (Польша).

Уже назначенные даты собеседований остаются в силе, и отмены не планируются. Однако новые записи должны создаваться в соответствии с обновленными правилами.

Прежде граждане России имели возможность обращаться за неиммиграционными визами в любое американское посольство или консульство, независимо от их местонахождения. Студенты, желающие получить визы категорий "F" и "M", а также участники программ обмена студентами могли подавать документы в консульских учреждениях США на территории Казахстана, Сербии, Армении, а также в других странах, где они в тот момент находились.