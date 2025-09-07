Гигантское грозовое облако накрыло Исламабад

Гигантское кучево-дождевое облако накрыло пакистанский Исламабад всего за день до лунного затмения "Кровавой луны".

Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.

Жители Исламабада делились в соцсетях кадрами впечатляющего облачного купола, нависшего над городом прошлым вечером.

Некоторые наблюдатели отмечают, что погодное явление выглядело особенно драматично на фоне предстоящего лунного затмения, известного как "Кровавая луна".