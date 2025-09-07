https://news.day.az/world/1778777.html Гигантское грозовое облако накрыло Исламабад - ВИДЕО Гигантское кучево-дождевое облако накрыло пакистанский Исламабад всего за день до лунного затмения "Кровавой луны". Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм. Жители Исламабада делились в соцсетях кадрами впечатляющего облачного купола, нависшего над городом прошлым вечером.
