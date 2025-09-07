Стало известно, где похоронят Джорджо Армани

Итальянский модельер Джорджо Армани будет похоронен в семейном склепе в деревне Ривальта.

Как передает Day.Az, об этом 7 сентября сообщила газета La Repubblica со ссылкой на местную ассоциацию.

Отмечается, что модельер провел там свое детство. В деревне Ривальта также покоятся его родители и брат. Как уточняется, Армани сам выбрал место захоронения.

4 сентября Армани в возрасте 91 года ушел из жизни. Как сообщили в компании Armani, модельер умер в окружении близких. Он продолжал работать до последних дней. Прощание с модельером состоялось 6 сентября. Похороны пройдут в понедельник в закрытом формате.