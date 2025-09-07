https://news.day.az/world/1778776.html Польша подняла в воздух истребители Военно-воздушные силы (ВВС) Польши задействовали самолеты для обеспечения безопасности воздушного пространства страны. Как передает Day.Az, об этом ообщило командование Вооруженных сил Польши в соцсети X.
Военно-воздушные силы (ВВС) Польши задействовали самолеты для обеспечения безопасности воздушного пространства страны.
Как передает Day.Az, об этом ообщило командование Вооруженных сил Польши в соцсети X.
"Для обеспечения безопасности польского воздушного пространства оперативный командующий Вооруженных сил Польши задействовал все необходимые процедуры", - говорится в сообщении.
Как уточняется, польские и союзные самолеты находятся в воздухе, а наземные системы противовоздушной обороны и радиолокационной разведки переведены на высшую степень готовности. Военные подчеркнули, что продолжают внимательно следить за ситуацией в регионе.
