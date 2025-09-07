Польша подняла в воздух истребители

Военно-воздушные силы (ВВС) Польши задействовали самолеты для обеспечения безопасности воздушного пространства страны.

Как передает Day.Az, об этом ообщило командование Вооруженных сил Польши в соцсети X.

"Для обеспечения безопасности польского воздушного пространства оперативный командующий Вооруженных сил Польши задействовал все необходимые процедуры", - говорится в сообщении.

Как уточняется, польские и союзные самолеты находятся в воздухе, а наземные системы противовоздушной обороны и радиолокационной разведки переведены на высшую степень готовности. Военные подчеркнули, что продолжают внимательно следить за ситуацией в регионе.