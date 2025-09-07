Раскрыта «самая большая загадка» iPhone 17 Pro

Всего за несколько дней до ожидаемой презентации серии iPhone 17 от Apple, "главная дизайнерская загадка", окружающая модели Pro, наконец-то получила свое решение.

Как передает Day.Az, так, во всяком случае, охарактеризовала новое сообщение известного инсайдера и корреспондента Bloomberg Марка Гурмана редакция издания MacRumors.

По данным Гурмана, известного своими точными прогнозами относительно продуктов Apple, модели iPhone 17 Pro получат "новую врезку в нижних двух третях корпуса, которая будет выполнять функцию зоны для беспроводной зарядки".

Еще в прошлом году издание The Information, напоминает MacRumors, сообщало, что задняя панель iPhone 17 Pro и iPhone 17 Pro Max будет выполнена в "новом дизайне из частично алюминия и частично стекла". Однако тогда не было полной ясности относительно того, как именно будет выглядеть это решение, что породило множество различных концептов и 3D-рендеров от энтузиастов и дизайнеров.

Рендеры от MacRumors уже демонстрировали закругленную прямоугольную вставку на задней панели устройства, и инсайд Гурмана подтверждает, что именно такой дизайн и запланирован Apple. Причина появления этой стеклянной вставки очевидна: она необходима для работы беспроводной зарядки, такой как MagSafe и Qi, которая невозможна при полностью алюминиевой задней крышке.

При этом пока остается неясным, будет ли стеклянная вставка и алюминиевая часть иметь единый цвет, или же Apple предпочтет двухцветное решение в зоне MagSafe.

Презентация серии iPhone 17 состоится уже 9 сентября.