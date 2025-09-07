https://news.day.az/society/1778788.html В Геранбое фура врезалась в магазин - водитель госпитализирован - ФОТО В Горанбойском районе произошло ДТП. Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, на участке автомагистрали Баку-Газах, проходящем через посёлок Горан, фура потеряла управление и врезалась в магазин у обочины дороги. В результате аварии водитель фуры, гражданин Турции, получил травмы и был госпитализирован.
В Геранбое фура врезалась в магазин - водитель госпитализирован - ФОТО
В Горанбойском районе произошло ДТП.
Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, на участке автомагистрали Баку-Газах, проходящем через посёлок Горан, фура потеряла управление и врезалась в магазин у обочины дороги.
В результате аварии водитель фуры, гражданин Турции, получил травмы и был госпитализирован.
В результате происшествия и магазин, и фура получили повреждения.
