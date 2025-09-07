В Геранбое фура врезалась в магазин

В Горанбойском районе произошло ДТП.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, на участке автомагистрали Баку-Газах, проходящем через посёлок Горан, фура потеряла управление и врезалась в магазин у обочины дороги.

В результате аварии водитель фуры, гражданин Турции, получил травмы и был госпитализирован.

В результате происшествия и магазин, и фура получили повреждения.