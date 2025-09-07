В Турции произошло землетрясение

Землетрясение магнитудой 4,9 произошло в турецкой провинции Балыкесир.

Как передает Day.Az, об этом говорится в сообщении Агентства по управлению чрезвычайными ситуациями (AFAD) Турции.

Согласно информации, землетрясение произошло в районе Сындыргы. Эпицентр толчков располагался на глубине 7,72 км.

 

Информации о разрушениях и пострадавших не поступало.