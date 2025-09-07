https://news.day.az/world/1778757.html

В Турции произошло землетрясение

Землетрясение магнитудой 4,9 зафиксировано в турецкой провинции Балыкесир. Как передает Day.Az, об этом сообщили в управлении по ликвидации последствий стихийных бедствий (AFAD). Землетрясение произошло в 12:35 по местному времени (в 13:35 по Баку). Эпицентр стихии располагался у города Сындыргы провинции Балыкесир.