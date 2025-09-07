Началось Кровавое лунное затмение

Началось второе лунное затмение 2025 года.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на кафедру астрофизики физического факультета БГУ, это полное лунное затмение, которое иногда называют "Кровавой Луной".

График лунного затмения

Полутеневое лунное затмение началось в 19:28:21, частичное затмение - в 20:27:02, полное затмение - в 21:30:41.

Максимум затмения наступит в 22:11:47. Полное затмение закончится в 22:52:47, частичное - в 23:56:26, а полутеневое затмение завершится в 00:55:00.

Продолжительность полного затмения составит 82 минуты.

Лунное затмение можно будет наблюдать и на территории Азербайджана

Второе полное лунное затмение 2025 года будет наблюдаться в Европе, Африке, Азии и Австралии.

На территории Азербайджана полное лунное затмение можно будет наблюдать с вечера и до полуночи. Жители страны смогут увидеть "Кровавую Луну".