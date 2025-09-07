Хуситы атаковали несколько городов Израиля

Боевики движения "Ансар Аллах" из Йемена (хуситы) нанесли удары беспилотниками по израильским целям в Тель-Авиве, Ашкелоне, Ашдоде, Эйлате, а также в пустыне Негев.

Как передает Day.Az, об этом заявил представитель хуситов Яхья Сариа.

"Вооружённые силы Йемена провели масштабную военную операцию, атаковав с помощью многочисленных беспилотников различные цели в районах Негев, Умм ар-Рашраш (Эйлат), Ашкелон, Ашдод и Яффа (Тель-Авив). Запущенные дроны успешно преодолели системы противовоздушной обороны Израиля и США и достигли своих целей", - заявил он.