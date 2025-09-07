Премьером Японии может стать женщина

В Японии складывается историческая ситуация: впервые пост премьер-министра страны может занять женщина.

По данным Day.Az со ссылкой на Reuters, действующий глава правительства и председатель Либерально-демократической партии (ЛДП) Сигэру Исиба объявил о намерении покинуть обе должности. На фоне его решения главным претендентом на руководство страной аналитики называют Санаэ Такаити.

64-летняя Такаити имеет богатый политический опыт: ранее она занимала пост министра экономики, а также возглавляла МИД в правительстве Исибы. В случае избрания она войдет в историю как первая женщина-премьер-министр Японии.

Наряду с Такаити за лидерство в партии и кресло главы кабинета министров будут бороться Синдзиро Коидзуми, Ёсимаса Хаяси, Ёсихико Нода и Юитиро Тамаки.

Напомним, что на предыдущих внутрипартийных выборах Санаэ Такаити уже оспаривала лидерство у Исибы и вышла с ним во второй тур, где уступила всего 21 голос - результат составил 194 против 215.